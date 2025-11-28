Скорботну звістку з фронту отримала ще одна родина. Під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині загинув захисник з Тернополя Ігор Рудий. Вічна памʼять та шана українському Воїну!

«Навіки став частиною історії України, захищаючи її свободу і незалежність, наш земляк Рудий Ігор Євгенович.

Воїн загинув 24 листопада під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Його відвага, жертовність і незламна воля стали символом справжнього патріотизму.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.

Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Сергій Надал.

