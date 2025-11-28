«Львівський Бенксі» – український художник Андрій Єрмоленко створив новий мурал після російської атаки по Тернополю. Маленьке дівчатко захищає свої іграшки від ворожих ракет…

«Мурали частина кампанії #SaveUkrainianChildren, яку ми в Communities Army of Ukraine започаткували ще у 2022 році, щоб привернути увагу світу до українських дітей, які страждають від війни. Всі ці мурали говорять про біль, надію і життя», – зазначив художник. І висловив сподівання, що Бенксі колись дізнається про кампанію #SaveUkrainianChildren, долучиться до неї та створить мурал на підтримку українських дітей, які потребують захисту.

«19 листопада російська ракета влучила в житловий будинок у Тернополі. Унаслідок удару загинуло семеро дітей. СЕМЕРО! Дітей, які просто спали у своїх ліжках.

Це сталося напередодні того дня, коли світ почав обговорювати «мирний план Трампа» з його 28 пунктів.

І я хочу поставити запитання: чи є там пункт, який поверне життя цим дітям? Чи є пункт, який зупинить ракети? Пункт, який дасть українським дітям право просто спати й прокидатися?

Немає.

Політичні плани не зупиняють того, хто продовжує вбивати. Не можна домовлятися з маніяком – це його не зупинить. І не можна робити вигляд, що жертву «потрібно вмовити бути тихішою», коли над нею й далі знущаються і атакують.

Єдине, що може зупинити агресора, – сила й здатність захистити себе. ППО – це захист. Це життя.

Саме тому на стіні поблизу цього будинку я створив мурал, присвячений цій трагедії. Мурал як крик. Як нагадування про те, що замирення з тим, хто продовжує атакувати, – це не мир. І як вимога до світу: допоможіть Україні захистити своїх дітей.

Пам’ятаємо», – написав художник Andriy Yermolenko у Facebook.

Подобається це: Подобається Завантаження…