Надзвичайно талановита. Добра. Смілива. Неодноразово виїжджала у гарячі точки на виконання завдань із захисту країни. Такою пам’ятитимуть дівчину з красивою усмішкою, обдаровану художницю Мирославу Копчу з Бережан. Жорстока війна обірвала життя захисниці на Чернігівщині. У 25… У смутку та горі залишились матір, сестра, бабусі, батько, дідусь… Легких небесних хмаринок тобі, Мирославо!

«Невимовний біль стискає серця нашої громади – згасло молоде життя талановитої, доброї, світлої дівчини, яка мала жити й творити…

З глибоким сумом сповіщаємо про похорон нашої землячки, жительки м. Бережани Мирослави Копчі.

Мирослава Копча народилася 10 травня 2000 року в м. Бережани. З 2006 року навчалася в Бережанській загальноосвітній школі №3. Після 9-го класу вступила у Бережанський агротехнічний коледж.

Мирослава була надзвичайно обдарованою й талановитою дівчиною – з дитинства мала хист до малювання і з великою цікавістю розвивала його. В шкільні роки навчалася в Центрі дитячо-юнацької творчості.

Малювання було не просто талантом, воно було її хобі, пристрастю і улюбленим заняттям. Саме тому, згодом, Мирослава вступила на навчання в Українську академію друкарства у Львові, де здобула вищу освіту. Як художник-графік демонструвала свою творчість на виставках в Україні та за кордоном.

Після навчання переїхала зі Львова до Києва, де працювала за спеціальністю в організації «Крук», а також була дизайнером у кількох компаніях.

З початком повномасштабної війни свідомо почала брати участь у захисті Батьківщини, неодноразово виїжджала у гарячі точки на виконання завдань із захисту країни. У 2025 році добровільно уклала контракт із ЗСУ.

Її доброта, щирість та невимушений талант торкалися кожного, хто мав щастя знати її. Втрата Мирослави – це рана, яка болить усій громаді, і світло її душі залишиться з нами назавжди.

Солдат Копча Мирослава (10.05.2000 р. – 25.11.2025 р.) – військовослужбовець військової частини А0515 ГУР МОУ загинула 25.11.2025 року поблизу села Лави Корюківського району Чернігівської області.

В смутку та горі залишились матір, сестра, бабусі, батько та дідусь.

Зустріч тіла загиблої Героїні Мирослави Копчі відбудеться сьогодні, 28 листопада, приблизно біля 21:00 год. Кортеж із тілом буде рухатись вулицями Бережан приблизно о 21:00 год. за маршрутом: вул. Тернопільська, Степана Бандери, Рогатинська, Михайла Грушевського, Княгині Ольги, Кошова до родинного обійстя Героїні на вул. Кошова, 30. Там одразу розпочнеться чин парастасу.

Чин похорону відбудеться наступного дня, в суботу, 29 листопада – розпочнеться о 12:00 на родинному обійсті Героїні (вул. Кошова, 30).

Прощання з Мирославою відбудеться в Храмі Святого Володимира Великого м. Бережани (вул. Шевченка) приблизно о 13:00 год.

Похоронять Захисницю на Алеї Героїв кладовища м. Бережани (Старе кладовище).

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна слава Героїні!» – написали у Бережанській міській раді.

Товаришка Мирослави «Акіри» Катріна Шпагіна розповіла «УП», що дівчина повернулася з Польщі, аби долучитися до захисту Батьківщини. Подругу вона згадує як «дивовижну людину», яка залишила після себе «багато неймовірного мистецтва».

«Міра була дивовижною людиною, вона любила малювати, пити Flat white та Hello kitty. Вона була завжди впевненою і спокійною. Навіть на свої молоді роки Міра була мудра та водночас проста. Вона дивилась на світ зовсім по-іншому, вміла знаходити красу всюди. Вміла слухати та знала, як розрадити у моменти негараздів. Вона була, як промінь світла, що осяює похмуре небо…

Міра була надзвичайно талановита. А ще вона була смілива, тому втілювала свої мистецькі ідеї в життя. Вона не зупинялась перед труднощами, навпаки підходила до них із творчістю», – розповіла дівчина.

