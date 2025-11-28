Західноукраїнський національний університет уклав двосторонній договір щодо реалізації програми академічної мобільності та підписав меморандум про співпрацю з Київським столичним університетом імені Бориса Грінченка.

У межах меморандуму університети погодили співпрацю у підвищенні якості освіти та наукових дослідженнях через спільні програми академічної мобільності для бакалаврів та магістрів, а також поглибили комунікацію між студентами, викладачами та партнерами закладів в Україні та за її межами.

Заклади вищої освіти планують співпрацювати задля покращення теоретичної й практичної підготовки учасників освітнього процесу, розширення їхніх можливостей у проведенні наукових досліджень та ефективного впровадження отриманих результатів у навчальний процес.

У меморандумі про співробітництво визначений і науковий напрям партнерської діяльності, який передбачає спільну діяльність професорсько-викладацьких колективів у проведенні наукових конференцій, семінарів, днів поля та інших заходів, спрямованих на обмін результатами досліджень і розвиток мережі наукових контактів. Також передбачено обмін аспірантами та докторантами для проведення досліджень та їх апробації з використанням інфраструктури ЗУНУ та університету Грінченка. Науковці обох університетів співпрацюватимуть над підготовкою заявок на гранти міжнародної технічної допомоги, державні програми та інші проєкти.

Окрім того, заплановано організацію програм практичної підготовки студентів обох університетів з вивчення регіонального досвіду ведення бізнесу в Київській та Тернопільській областях. Окремим елементом співробітництва є запрошення провідних викладачів і фахівців партнерських університетів для рецензування освітніх програм, проведення лекцій, майстер-класів, тренінгів та інших форм академічної взаємодії.

На підписанні були присутні науковці: ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк; проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Віктор Островерхов; проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Уляна Коруц; проректор з наукової роботи ЗУНУ Микола Дивак; завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики ЗУНУ Леся Буяк, професор цієї ж кафедри Олена Птащенко та в.о. ректора КСУ ім. Бориса Грінченка Олександр Турунцев; проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку Алла Шлапак; декан факультету економіки та управління Університету Грінченка – В’ячеслав Осадчий.

Звертаючись до присутніх, в.о. ректора КСУ ім. Бориса Грінченка Олександр Турунцев зазначив: «Я радий вітати Ваш університет на церемонії підписання меморандуму про співпрацю. Ми будемо раді бачити Вас у нашому закладі вищої освіти й обов’язково відвідаємо Ваш. У нас уже є певні напрацювання, які будуть корисними Вашим колегам, і, своєю чергою, Ваш досвід стане цінним для нас. Я впевнений, що наше партнерство принесе відчутну користь і дасть значно більше результатів, ніж ми зараз очікуємо».

Ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк наголосила: «Приємно засвідчити нашу співпрацю, адже у співробітництві між закладами вищої освіти особливе місце посідають взаємодопомога та підтримка. У нас є спільна мета — заохочувати нашу молодь залишатися в Україні, щоб вона здобувала освіту в українських університетах. Я впевнена, що вже у найближчому майбутньому ми зможемо здійснювати робочі візити та обмінюватися позитивним досвідом, визначаючи напрями, у яких можемо бути корисними один одному».

У процесі діалогу проректори університетів розповіли про функціонування освітніх закладів. Зокрема, проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку університету Грінченка Алла Шлапак підкреслила, що співпраця між університетами триває вже не один рік на рівні кафедр та економічних факультетів. Пані Шлапак також акцентувала увагу на необхідності продовжувати якісну взаємодію, зокрема для відпрацювання ефективних механізмів співпраці на економічних та управлінських спеціальностях. Вона подякувала за ініціювання й підтримку програм академічної мобільності, адже новий досвід, набутий в інших університетах, є надзвичайно важливим для формування професійної культури здобувачів освіти та викладачів.

Проректор з наукової роботи ЗУНУ Микола Дивак ознайомив партнерів з тими галузями, в яких ЗУНУ провадить наукові проєкти. З великою радістю проректор запросив колег ознайомитися з науковою інфраструктурою Класичного університету Тернополя, зокрема імерсивним хабом та унікальними дослідницькими лабораторіями.

Декан факультету економіки та управління Київського столичного університету імені Бориса Грінченка В’ячеслав Осадчий зазначив, що співробітники обох університетів уже мали нагоду спільно брати участь у наукових заходах, а також долучалися до наукової атестації здобувачів ступеня PhD. Пан Осадчий підкреслив, що підписаний документ відкриє можливості для більш ґрунтовної участі університетів у міжнародних програмах, таких як Erasmus+ і «Горизонт».

Професорсько-викладацькі колективи Західноукраїнського національного університету та Київського столичного університету імені Бориса Грінченка обговорили низку дотичних напрямів спільної діяльності, висловивши готовність активно співпрацювати для розвитку наукового потенціалу, підвищення якості підготовки студентів та обміну досвідом між викладачами обох освітніх закладів.

