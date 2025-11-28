Віктор Кощук із Кременця був кулеметником гірсько-штурмового відділення. Мужній, відповідальний, добрий, надійний побратим. Сьогодні Віктор повертається навіки до рідного дому – на щиті. Вшануймо гідно Героя! Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«24 листопада під час виконання бойового завдання загинув поблизу н.п. Каленики Краматорського району Донецької області військовослужбовець, житель міста Кременець, кулеметник гірсько-штурмового відділення, солдат Кощук Віктор Миколайович, 1973 року народження.

28 листопада (п’ятниця) 2025 року о 15:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо загиблого Героя. Після зустрічі траурний кортеж зупиниться біля Майдану Волі, де прочитається Євангеліє, далі прямує до родинного дому. де проживав Віктор (місто Кременець, вул. Дружби), там одразу відбудеться панахида.

В суботу, 29 листопада 2025 року похорон відбудеться таким чином: 11:00 год. – літія вдома. Опісля траурний кортеж прямує до Собору Преображення Господнього, де розпочнеться чин похорону. Після того прямуємо до Майдану Волі де відбудеться відання військових почестей та прощання. Поховання відбудеться на кладовищі в селі Білокриниця.

Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України», – повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

