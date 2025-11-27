Згідно вказівки НЕК “Укренерго”, 28 листопада на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71

«Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися. Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті», – наголошують в обленерго.

Подобається це: Подобається Завантаження…