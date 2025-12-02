На Тернопільщині провели в останню дорогу захисника України Богдана Люберу
Війна забирає здоров’я та життя у наших захисників. Відійшов у Вічність після важкого захворювання Богдан Любера із села Бичківці Чортківської громади. Сьогодні воїна провели в останню земну дорогу. Вічна пам’ять та шана захиснику України!
«Відійшов у Вічність після важкого захворювання захисник, житель села Бичківці Чортківської територіальної громади – ЛЮБЕРА Богдан Іванович.
Чоловік мужньо переносив біль і боротьбу. Так само мужньо, як свого часу боронив рідну землю…
Вічна пам’ять і слава Герою України!» – написав у Facebook староста Бичківського старостинського округу Володимир Драбинястий.