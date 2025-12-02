Наукова спільнота класичного університету Тернополя вітає докторку економічних наук, професорку кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Аліну Юріївну Жуковську з отриманням гранта Президента України для докторів наук на проведення важливого та актуального наукового дослідження «Інклюзивний розвиток територіальних громад в умовах війни та післявоєнної відбудови: теоретико-методологічні та прикладні засади».

Це досягнення не лише засвідчує високу професійну компетентність і наукову майстерність Аліни Юріївни, але й демонструє визнання результативності її плідної наукової діяльності на загальнодержавному рівні.

Здобуття гранта підтверджує значущість обраної тематики, її актуальність для розвитку України та зміцнення потенціалу територіальних громад у період воєнних викликів і майбутнього відновлення.

Наукова праця, яку планується здійснити в наступному році, сприятиме формуванню нових наукових підходів, удосконаленню механізмів публічного управління та впровадженню інноваційних інклюзивних практик у діяльність місцевого самоврядування. Це стане вагомим внеском у розвиток науки, підвищення спроможності територіальних громад та посилення ролі нашого університету як потужного наукового центру.

Бажаємо Аліні Юріївні нових звершень, творчого натхнення та успішної реалізації наукового проєкту, що, безсумнівно, матиме важливе практичне значення для України сьогодні і в майбутньому.

