На Тернопільщині затримали двох водіїв, яких позбавили прав через п’яну їзду

Порушники продовжують сідати за кермо всупереч рішенню суду, повідомляють у поліції Тернопільської області.

20 400 гривень – саме стільки доведеться сплатити водієві, який, попри позбавлення права керування, знову сів за кермо, порушивши рішення суду. Якщо ж протягом року після першого правопорушення такого водія повторно виявлять за кермом, штраф зросте до 40 800 гривень.

В одному з сіл Чортківського району поліцейський офіцер громади зафіксував факт керування транспортним засобом 25-річним місцевим жителем, який уже був позбавлений водійських прав. У місті Кременець інспектори СРПП зупинили автомобіль під керуванням 59-річного одного з навколишніх сіл.

Обидва водії раніше були притягнуті до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та, за рішенням суду, позбавлені права керування. Попри це, порушники свідомо проігнорували законне рішення та знову сіли за кермо.

За цими фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України – умисне невиконання вироку, рішення, ухвали або постанови суду.