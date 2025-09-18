У Тернопільському ТЦК відреагували на дії співробітника, який спричинив п’яні ДТП

Поширити

Військовослужбовець одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області, який спричинив кілька ДТП і завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції у Тернополі, на момент події перебував у відпустці.

Про це заявили у Тернопільському обласному ТЦК СП.

“17 вересня 2025 року в місті Тернополі трапився інцидент за участю військовослужбовця одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області. За попередньою інформацією, у стані алкогольного сп’яніння він вчинив дорожньо-транспортну пригоду.

Правоохоронними органами проводяться всі необхідні процесуальні дії для встановлення обставин справи та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством. За даним фактом, призначено службове розслідування, яке триває.

Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, і водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи.

Попередньою перевіркою встановлено, що на момент події військовослужбовець перебував у щорічній відпустці відповідно до наказу керівника відповідного територіального підрозділу. Військову службу у Збройних Силах України проходить з жовтня 2020 року”, — сказано в повідомленні ТЦК.

Нагадаємо, на Тернопільщині поліцейські затримали водія, який спричинив кілька ДТП і завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції, він виявився працівником ТЦК та СП.

Як інформувала поліція області, 17 вересня під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому водій автомобіля Skoda, тікаючи від патрульної поліції, вчинив ДТП.

За попередніми даними, патрульні отримали інформацію про те, що водій Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із міста Збараж, не виконав вимогу про зупинку.

Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та скоїв ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi.

Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту цей водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.