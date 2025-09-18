Зупинилось серце Воїна: відійшов у Вічність захисник із Тернопільщини Віктор Братусь

Знову у жалобі Кременеччина. Знову велика втрата. У лікарні в Запоріжжі перестало битися серце Віктора Братуся. Віктор – житель села Кудлаївка. Поранення отримав у Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Шановна Кременецька громадо!

Повідомляємо, що в громаду знову надійшла трагічна звістка: 16 вересня 2025 року помер у стаціонарі КНП «Запоріжська обласна клінічна лікарня» внаслідок отриманих травм та поранень 05.09.2025 року поблизу с. Степове, Великомихайлівської сільської громади, Синельниківського району Дніпропетровської області, гранатометник штурмового відділення штурмового взводу штурмової роти військової частини А** солдат, житель села Кудлаївка, Катеринівського старостинського округу – Братусь Віктор Анатолійович, 1979 року народження.

Про дату, час та місце зустрічі захисника буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав Героя Віктора!

Вічна пам’ять воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – написав Кременецький міський голова Андрій Смаглюк.