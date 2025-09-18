Сьогодні: Четвер. 18.09.2025

У ЗУНУ збирають гуманітарну допомогу військовим, які лікуються у медзакладах Тернопільщини

У ЗУНУ збирають гуманітарну допомогу військовим, які лікуються у медзакладах Тернопільщини

«Просимо допомогти у зборі гуманітарної допомоги військовим, які лікуються у медичних закладах міста Тернополя та Тернопільської області.

Їм дуже потрібні засоби гігієни: станки, пінка, гелі для душу та гоління, шампунь, вологі серветки, крем після гоління, зубні щітки, пасти, антиперспіранти, рушники, дитячі присипки, ватні диски…», – написали у навчальному закладі.

Усі засоби можна приносити у навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки та резильєнтності за адресою: вул. Львівська, 11, центральний корпус ЗУНУ.

Контактна особа – Ірина Скасків, 0970714305.

«Не будьмо байдужими! Це найменше, що ми можемо зробити для наших воїнів», – зазначили в університеті.

