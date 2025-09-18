На Тернопільщині під час пожежі загинула людина

Під час пожежі в селі Лапшин загинула людина. Нещастя сталося сьогодні вранці.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Тернопільській області.
Трагедіям часто можна запобігти, зазначили в ДСНС і нагадали життєво важливі правила пожежної безпеки у побуті.
Слідкуйте за електроприладами. Не перевантажуйте мережу, вимикайте все, коли йдете з дому.
Будьте обережні з вогнем. Не залишайте без нагляду плиту, не паліть у ліжку.
Навчайте дітей безпеці. Ховайте сірники та запальнички.
Встановіть вдома датчик диму. Це коштує недорого, але може врятувати вашу родину.
“Перевірте свою оселю прямо зараз. Бережіть себе та своїх близьких”, — зазначили в ДСНС.