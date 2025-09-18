На Тернопільщині під час пожежі загинула людина

Поширити

Під час пожежі в селі Лапшин загинула людина. Нещастя сталося сьогодні вранці.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Тернопільській області.



Трагедіям часто можна запобігти, зазначили в ДСНС і нагадали життєво важливі правила пожежної безпеки у побуті.

Слідкуйте за електроприладами. Не перевантажуйте мережу, вимикайте все, коли йдете з дому.

Будьте обережні з вогнем. Не залишайте без нагляду плиту, не паліть у ліжку.

Навчайте дітей безпеці. Ховайте сірники та запальнички.

Встановіть вдома датчик диму. Це коштує недорого, але може врятувати вашу родину.

“Перевірте свою оселю прямо зараз. Бережіть себе та своїх близьких”, — зазначили в ДСНС.