На Тернопільщині водій в’їхав в електроопору: двоє людей травмовані

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк

Двоє пасажирів після ДТП звернулися по медичну допомогу

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, яка трапилася у селі Городище Козівської громади, надійшла інформація на спецлінію поліції 17 вересня близько 7:40 . На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Бережанського відділу поліції та бригада екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Skoda Oktavia не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду, а саме – на опору вуличного освітлення.

У результаті аварії травми отримали двоє пасажирів 1974 та 2011 років народження. Їм надали меддопомогу, але без госпіталізації.

Водій тверезий, оскільки на місці події його перевірили за допомогою газоаналізатора «Драгер».

За даним фактом триває розслідування відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.