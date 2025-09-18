У Тернополі дівчинка пекла кекси і робила браслети, щоб купити Starlink вчительці у ЗСУ

Поширити

Учениця 7-А класу Тернопільського класичного ліцею Ярослава Гаврищук придбала термінал Starlink для своєї вчительки Анни Чорної, яка з перших днів повномасштабного вторгнення служить у лавах Збройних сил України.

Щоб придбати обладнання та передати 7 500 гривень на його підключення, Ярослава влітку випікала кекси, виготовляла браслети з бісеру та продавала їх. Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

16 вересня в ліцеї відбулася зустріч з захисницею Анною Чорною, яка приїхала у відпустку до рідного міста.

Учні, батьки та вчителі передали військовій малюнки, солодощі, засоби гігієни та щирі слова підтримки для неї та інших захисників.