Сьогодні: Четвер. 18.09.2025

  • search

У Тернополі дівчинка пекла кекси і робила браслети, щоб купити Starlink вчительці у ЗСУ

Прокоментуй!
У Тернополі дівчинка пекла кекси і робила браслети, щоб купити Starlink вчительці у ЗСУ

Учениця 7-А класу Тернопільського класичного ліцею Ярослава Гаврищук придбала термінал Starlink для своєї вчительки Анни Чорної, яка з перших днів повномасштабного вторгнення служить у лавах Збройних сил України.

Щоб придбати обладнання та передати 7 500 гривень на його підключення, Ярослава влітку випікала кекси, виготовляла браслети з бісеру та продавала їх. Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

16 вересня в ліцеї відбулася зустріч з захисницею Анною Чорною, яка приїхала у відпустку до рідного міста.

Учні, батьки та вчителі передали військовій малюнки, солодощі, засоби гігієни та щирі слова підтримки для неї та інших захисників.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

65 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.