У ЗУНУ відкриють STEM-школу для обдарованої молоді Тернополя

Третього жовтня 2025 року на базі Західноукраїнського національного університету стартує нова освітня ініціатива – STEM-школа для обдарованих старшокласників Тернополя.

Це – проєкт українсько-американської співпраці, який реалізується в межах STEM-лабораторії ЗУНУ за підтримки VOVK Foundation, BlueCheck Ukraine та ГО «Міжнародний інститут комунікацій».

STEM-школа стане майданчиком, де талановиті учні 9-11 класів отримають унікальну можливість поєднати науку, креативність та інноваційне мислення. Учасники пройдуть навчальну програму, що охоплює п’ять ключових напрямів: математика та логіка рішень; ModelCraft: мистецтво комп’ютерного моделювання; цифровий дизайн і 3D-моделювання; Creative Mindset Studio (психологія впевненості, креативність, емоційна гнучкість, резильєнтність); STEM-English Pitching Lab.

Заняття триватимуть два місяці – щосуботи з жовтня по листопад 2025 року. Після завершення навчання учні представлять власні міждисциплінарні STEM-проєкти, отримають сертифікати та подарунки, а найуспішніші з них – стипендії від партнерських організацій.

Ця ініціатива покликана сформувати нову генерацію молодих лідерів, здатних мислити масштабно, впевнено та креативно. STEM-школа – це простір, де наука виходить за межі підручників, а майбутнє стає відчутним уже сьогодні.