Ще в одному районі Тернопільщини незаконно повирубували ліс

Через неналежний захист лісу від незаконних порубок на Монастирищині ДП «Ліси України» сплатить 415 тис грн шкоди, завданої довкіллю.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Господарським судом Тернопільської області задоволено позовну заяву керівника Бучацької окружної прокуратури, поданої в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, Монастириської міської ради до Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Вимога – стягнути понад 415 тис. грн шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, внаслідок незаконної порубки дерев.

Прокурори встановили, що через неналежну організацію охорони та захист лісу працівниками постійного лісокористувача, в межах загальнозоологічного заказника місцевого значення «Криниця» на території Монастириської територіальної громади, незаконно зрубано дуби.

За підрахунками фахівців екологічної інспекції територіальній громаді та довкіллю заподіяно понад 415 тис грн шкоди.

Відтак суд задовільнив вимогу прокуратури про відшкодування державі матеріальної шкоди, завданої лісовому фонду.

Як повідомляв раніше Наш ДЕНЬ, масово вирубували ліс на Кременеччині. Зокрема, в обласній прокуратурі розповіли, що за незаконну порубку лісу на 3,4 млн грн судитимуть організовану групу, серед учасників якої 2 посадові особи філії ДП «Ліси України».