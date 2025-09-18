На Тернопільщині хатня працівниця обкрадала своїх роботодавців

Поширити

Про крадіжку грошей до Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від потерпілих 17 вересня. Жителька Байковецької громади каже, що з будинку із шухляди викрали 200 доларів США.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Потерпіла була переконана, що гроші забрала жінка, яка щотижня приїздить до будинку, аби прибирати його.

У ході проведених слідчо-оперативних дій працівники поліції встановили і особу, і місцеперебування підозрюваної. Це – тернополянка 1989 року народження. Жінка у скоєному зізналася і повідомила, що уже не вперше бере таємно гроші у своїх роботодавців.

Слідчі поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрили провадження за частиною 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.