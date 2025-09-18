Сьогодні: Четвер. 18.09.2025

На Тернопільщині хатня працівниця обкрадала своїх роботодавців

На Тернопільщині хатня працівниця обкрадала своїх роботодавців

Про крадіжку грошей до Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від потерпілих 17 вересня. Жителька Байковецької громади каже, що з будинку із шухляди викрали 200 доларів США. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Потерпіла була переконана, що гроші забрала жінка, яка щотижня приїздить до будинку, аби прибирати його.

У ході проведених слідчо-оперативних дій працівники поліції встановили і особу, і місцеперебування підозрюваної. Це – тернополянка 1989 року народження. Жінка у скоєному зізналася і повідомила, що уже не вперше бере таємно гроші у своїх роботодавців.

Слідчі поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрили провадження за частиною 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство. 

 

