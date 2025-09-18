Назавжди 29: Тернопільщина втратила захисника Назарія Швеця

Лише 29 років відміряла доля Назарію Швецю. Незважаючи на молодий вік, Юрій брав участь у миротворчій місії в Африці та захищав рідну землю на Сході України… Народився в селі Надрічне на Бережанщині. Здобув освіту в Зборівському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору». Ще б жити, творити, кохати, виховувати дітей. На жаль… У смутку та горі залишились дружина, донька, син, матір, бабуся та брат… Вічна пам’ять українському Воїну!

«Обірвалося життя нашого земляка, військовослужбовця, жителя села Надрічне Швеця Назарія.

Назарій Швець народився 1 лютого 1996 року в селі Надрічне. Навчався у школі згаданого села. Згодом здобув освіту в Зборівському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя за спеціальністю «Оператор комп’ютерного набору».

Після навчання проходив строкову службу у лавах ЗСУ. Брав участь у миротворчій місії в Африці та виконував завдання захисту Батьківщини на Сході України.

Старший солдат Швець Назарій Васильович (01.02.1996 р. – 17.09.2025 р.), старший водій 1 автомобільного відділення 1 автомобільного взводу автомобільної роти підвозу боєприпасів військової частини А1461 відійшов у вічність 17 вересня 2025 року.

В смутку та горі залишились дружина, донька, син, мати, бабуся, брат.

Чин похорону розпочнеться в п’ятницю, 19 вересня, о 12:00 год., на родинному обійсті Назарія. (с. Надрічне вул. Горішня, 28).

Прощання з військовослужбовцем відбудеться в Церкві святого Священномученика Йосафата (с. Надрічне).

Похоронять Назарія на кладовищі с. Надрічне.

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна пам’ять воїну України!

У графіку похорону можуть бути зміни», – написали у Бережанській міській раді.