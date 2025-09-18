За кошти з “Пакунку школяра” тернопільські батьки тепер зможуть купити книги

Уряд розширив програму «Пакунок школяра».

Як повідомляє у фейсбуці Тереопільська ОВА, уже з 1 жовтня допомогу можна буде витрачати і на книги

“Це рішення — відповідь на запит суспільства. Сімʼї повинні мати можливість купувати те, що справді потрібно для навчання їхньої дитини”, — йдеться у повідомленні.

Додано такі MCC-коди:

• 5942 — книжкові магазини;

• 5192 — книги, періодичні видання та газети.

Крім того, нова редакція прийнятої сьогодні постанови передбачає, що з 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми «Пакунок школяра».

Цьогоріч програма триватиме до 15 листопада – до цього часу можна подати заяву на отримання допомоги онлайн через застосунок Дія або письмово до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

Хто може отримати “Пакунок школяра” і як це зробити

Кожна родина, у якої дитина цьогоріч пішла до першого класу української школи, може отримати фінансову допомогу в розмірі 5 000 гривень у межах державної програми “Пакунок школяра”. Оформити та отримати допомогу може один із батьків або інших законних представників дитини.

Щоб подати заяву онлайн, потрібно мати в Дії ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер. Заяву на оформлення послуги необхідно підписати Дія.Підписом, тож у застосунку повинен відображатись один з біометричних документів.

Подаючи письмову заяву до сервісного центру ПФУ, потрібно мати при собі: паспорт або інший документ, який посвідчує особу; податковий номер (якщо він є); документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).

Нагадаємо, у програмі “Пакунок школяра” можуть брати участь торгові точки по всій Україні, POS-термінали яких, окрім нещодавно доданих, мають такі MCC-коди:

5641 – дитячий одяг;

5651 – одяг для всієї родини;

5661 – магазини взуття;

5943 – канцелярські товари;

