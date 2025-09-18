В Україну повернули тіла 1000 військовослужбовців

У четвер, 18 вересня, знову відбулися репатріаційні заходи. В Україну вдалося повернути одну тисячу тіл українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Ці захисники боронили країну на Курському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

Такі заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Об’єднаного центру при СБ України.

Також це сталося завдяки ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

«Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ», – ідеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вже у найближчі строки слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть встановлені особи загиблих, тіла яких передали українській стороні.



