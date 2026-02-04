Відкриття власної справи – важливий крок, який вимагає не лише ентузіазму, а й знання законодавства. Реєстрація бізнесу здається складною через безліч документів та бюрократичних процедур. Насправді процес можна пройти за один день, якщо правильно підготуватися. Професійні юридичні послуги в тернополі допоможуть уникнути типових помилок та зекономити ваш час на етапі реєстрації та подальшої діяльності підприємства.

ФОП чи ТОВ: що обрати для старту?

Перше питання, яке постає перед майбутнім підприємцем – яку організаційно-правову форму обрати. Фізична особа-підприємець (ФОП) підходить для невеликого бізнесу, надання послуг, роздрібної торгівлі. Реєстрація займає мінімум часу, не потрібен статутний капітал, звітність простіша.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) варто обирати, якщо плануєте масштабний бізнес, залучення інвесторів або роботу з великими контрагентами. ТОВ виглядає солідніше в очах партнерів, дає можливість розподілити ризики між учасниками, проте вимагає більше документів та складнішої звітності.

Для початківців у сфері послуг, IT, консалтингу оптимальним варіантом буде ФОП на третій групі єдиного податку. Це дозволить легально працювати з оборотом до 7 мільйонів гривень на рік та платити фіксований податок.

Покрокова реєстрація ФОП у Тернополі

Процес реєстрації спрощений до максимуму завдяки онлайн-сервісам. Вам знадобиться електронний підпис, який можна отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів у Тернополі. Вартість – близько 700-900 гривень, термін виготовлення – один день.

Далі заходите на портал Дія або сайт Міністерства юстиції, заповнюєте електронну форму заяви. Вказуєте обрані види діяльності за кодами КВЕД – оберіть усі, які потенційно можуть знадобитися, це безкоштовно. Обираєте систему оподаткування: загальна або спрощена (група 1, 2 або 3).

Після подання заяви протягом 1-2 годин отримуєте виписку з Єдиного державного реєстру. Це й є підтвердженням реєстрації вашого ФОП. Жодних додаткових візитів до державних органів не потрібно – все відбувається онлайн.

Реєстрація ТОВ: що важливо знати?

Створення товариства вимагає більше зусиль. Спочатку потрібно скласти статут компанії – документ, який регулює внутрішню діяльність. Можна скористатися типовим статутом або розробити індивідуальний під специфіку бізнесу.

Обов’язкові етапи реєстрації ТОВ включають:

Формування статутного капіталу (мінімум від 1 гривні, але рекомендовано 10-50 тисяч)

Підготовка рішення засновників або установчого договору

Оформлення документів про призначення директора

Подання пакету документів до державного реєстратора

Відкриття рахунку в банку для внесення статутного капіталу

Весь процес займає 2-5 робочих днів. Державне мито становить близько 1000 гривень. Додатково потрібно замовити печатку компанії – це не обов’язково законодавчо, але на практиці більшість контрагентів очікують бачити печатку на документах.

Що робити після реєстрації?

Отримання виписки з реєстру – це тільки початок. Наступний крок – вибір банку та відкриття рахунку. У Тернополі працюють усі основні українські банки, тому можна обрати найзручніші умови обслуговування. Зверніть увагу на вартість відкриття рахунку, місячне обслуговування та комісії за операції.

Якщо обрали спрощену систему оподаткування, потрібно стати на облік як платник єдиного податку. Це робиться через електронний кабінет платника податків протягом 10 днів після реєстрації. Детальніше про всі нюанси податкового обліку можна дізнатися на https://rradvokat.com.ua/ .

Обов’язково зареєструйтеся як страхувальник у Пенсійному фонді, навіть якщо поки що не плануєте наймати працівників. Для ФОП це можна зробити онлайн через Дію або особисто в територіальному відділенні.

Типові помилки початківців

Найпоширеніша помилка – неправильний вибір кодів КВЕД. Якщо ви почнете займатися діяльністю, яка не вказана при реєстрації, це може призвести до штрафів. Краще одразу вказати ширший перелік кодів.

Друга проблема – ігнорування термінів подання звітності. Навіть якщо діяльність ще не ведеться, нульові декларації потрібно подавати вчасно. Прострочення тягне штрафні санкції від 170 до 1020 гривень.

Третя помилка – відсутність первинних документів. З першого дня ведіть облік усіх операцій, зберігайте чеки, договори, акти. Це захистить вас під час можливих перевірок та допоможе контролювати фінанси бізнесу.

Якщо відчуваєте невпевненість на будь-якому етапі – краще звернутися до професіоналів. Юридичний супровід на старті допоможе уникнути проблем у майбутньому та зосередитися на розвитку бізнесу, а не на паперовій роботі.