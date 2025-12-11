Тернопіль втратив ще одного захисника. На пекельній Донеччині прийняв свій останній бій Андрій Буда. Пластун. Учасник АТО. На початку повномасштабного вторгнення повернувся у військо. Добрий, щирий, вірний пластовій присязі… Вічна та світла пам’ять Герою! Тихо спи, без тривог…

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Буда Андрій Володимирович загинув 10 грудня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Андрія.

Вічна та світла пам’ять Герою!» – написав міський голова Сергій Надал.

«Загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині Андрій Буда.

Пластун, виховник Героїв України Viktor Gurniak та Віталій Дерех. Один з моїх пластових виховників.

Добрий, щирий, вірний пластовій присязі. З ним завжди було весело…

Учасник АТО, з початком повномасштабного вторгнення повернувся у військо.

Тихо спи, без тривог…», – написав Назар Зелінка.

«Дякую побратиме Андрію за дружбу і службу Україні. Мені бракуватиме твоїх жартівливих повідомлень… Ти впертий Герой!

Слава Україні!

Обвʼязково прочитаю книги, які ти мені подарував», – написав Степан Барна.

