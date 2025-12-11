На Тернопільщині стартувала Дитяча футзальна ліга за участю 64 команд
У Теребовлі відбувся перший з’їзний тур Дитячої футзальної ліги Тернопільської області сезону-2025/26. Загалом у лізі в шести вікових категоріях бере участь 64 команди з різних куточків області.
Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.
У Теребовлі змагалися футзалісти найстаршої вікової категорії – U-15 (гравці 2012 року народження).
Результати зіграних матчів:
ЦРСФВ (Теребовля) – ДЮСШ “Олімп” (Великоберезовицька ТГ) – 6:0
“Агрон” (Великі Гаї) – ФШ “Біскупа” (Тернопіль) – 1:3
“Барса” (Тернопіль) – “Largo” (Вишнівець) – 2:8
ДЮСШ (Гусятин) – “Чемпіон” (Зборів/Озерна) – 5:0
“Агрон” (Великі Гаї) – ЦРСФВ (Теребовля) – 1:4
ДЮСШ (Гусятин) – “Largo” (Вишнівець) – 1:2
“Барса” (Тернопіль) – ДЮСШ “Олімп” (Великоберезовицька) – ТГ 3:1
ФШ “Біскупа” (Тернопіль) – ДЮСШ (Гусятин) – 3:1
ЦРСФВ (Теребовля) – “Барса” (Тернопіль) – 6:0
ДЮСШ “Олімп” (Великоберезовицька ТГ) – “Чемпіон” (Зборів/Озерна) – 0:2
“Largo” (Вишнівець) – “Агрон” (Великі Гаї) – 6:3.
Турнірна таблиця після першого туру
|№
|Команди
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|ЦРСФВ Теребовля
|3
|3
|0
|0
|16:1
|9
|2
|«Largo» Вишнівець
|3
|3
|0
|0
|16:6
|9
|3
|ФШ «Біскупа» Тернопіль
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|4
|ДЮСШ Гусятин
|3
|1
|0
|2
|7:5
|3
|5
|«Чемпіон» Зборів/Озерна
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|6
|«Барса» Тернопіль
|3
|1
|0
|2
|5:15
|3
|7
|«Агрон» Великі Гаї
|3
|0
|0
|3
|5:13
|0
|8
|ДЮСШ “Олімп” Великоберезовицька ТГ
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
На вихідні, 13-14 грудня, у Збаражі та Теребовлі візьмуть старт ще дві вікових категорії U-13 (2013 р.н.) та U-12 (2014 р.н.) Дитячої футзальної ліги Тернопільщини.
U-13. 13 грудня. м. Збараж
Розклад ігор
9:00 ДЮСШ Збараж – ДЮСШ “Олімп” Великоберезовицька ТГ
9:30 “Чемпіон” Зборів/Озерна – ЦРСФВ Теребовля
10:00 ДЮСШ “Олімп” Великоберезовицька ТГ – ДЮСШ Гусятин
10:30 ДЮСШ Збараж – “Чемпіон” Зборів/Озерна
11:00 ЦРСФВ Теребовля – ДЮСШ Гусятин
11:30 ДЮСШ “Олімп” Великоберезовицька ТГ – “Чемпіон” Зборів/Озерна
12:00 ЦРСФВ Теребовля – ДЮСШ Збараж
12:30 ДЮСШ Гусятин – “Чемпіон” Зборів/Озерна
13:00 Великий Глубичок – “Барса” Тернопіль
13:30 “Агрон” Великі Гаї – “Арсенал” Мишковичі
14:00 “Барса” Тернопіль – “Леви-Чемпіон” Бережани/Підгайці
14:30 Великий Глибичок – “Агрон” Великі Гаї
15:00 “Леви-Чемпіон” Бережани/Підгайці – “Арсенал” Мишковичі
15:30 “Барса” Тернопіль – “Агрон” Великі Гаї
16:00 “Арсенал” Мишковичі – Великий Глибочок
16:30 “Агрон” Великі Гаї – “Леви” Бережани
***
U-12. 14 грудня. м. Теребовля
Розклад ігор
10:00 ЦРСФВ Теребовля – “Соколята” Великоберезовицька ТГ
10:30 “Чемпіон” Зборів/Озерна – ФШ “Біскупа” Тернопіль
11:00 “Соколята” Великоберезовицька ТГ – “Чемпіон” Зборів/Озерна
11:30 ЦРСФВ Теребовля – ФШ “Біскупа” Тернопіль
12:00 ФШ “Біскупа” Тернопіль – “Соколята” Великоберезовицька ТГ
12:30 ЦРСФВ Теребовля – “Чемпіон” Зборів/Озерна
13:00 “Барса” Тернопіль – “Largo” Вишнівець
13:30 “Леви-Чемпіон” Бережани/Підгайці – “Еліта-14” Бучач
14:00 “Барса” Тернопіль – “Леви-Чемпіон” Бережани/Підгайці
14:30 “Еліта-14” Бучач – “Largo” Вишнівець
15:00 “Largo” Вишнівець – “Леви-Чемпіон” Бережани/Підгайці
15:30 “Еліта-14” Бучач – “Барса” Тернопіль.