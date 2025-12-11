У Теребовлі відбувся перший з’їзний тур Дитячої футзальної ліги Тернопільської області сезону-2025/26. Загалом у лізі в шести вікових категоріях бере участь 64 команди з різних куточків області.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

У Теребовлі змагалися футзалісти найстаршої вікової категорії – U-15 (гравці 2012 року народження).

Результати зіграних матчів:

ЦРСФВ (Теребовля) – ДЮСШ “Олімп” (Великоберезовицька ТГ) – 6:0

“Агрон” (Великі Гаї) – ФШ “Біскупа” (Тернопіль) – 1:3

“Барса” (Тернопіль) – “Largo” (Вишнівець) – 2:8

ДЮСШ (Гусятин) – “Чемпіон” (Зборів/Озерна) – 5:0

“Агрон” (Великі Гаї) – ЦРСФВ (Теребовля) – 1:4

ДЮСШ (Гусятин) – “Largo” (Вишнівець) – 1:2

“Барса” (Тернопіль) – ДЮСШ “Олімп” (Великоберезовицька) – ТГ 3:1

ФШ “Біскупа” (Тернопіль) – ДЮСШ (Гусятин) – 3:1

ЦРСФВ (Теребовля) – “Барса” (Тернопіль) – 6:0

ДЮСШ “Олімп” (Великоберезовицька ТГ) – “Чемпіон” (Зборів/Озерна) – 0:2

“Largo” (Вишнівець) – “Агрон” (Великі Гаї) – 6:3.

Турнірна таблиця після першого туру

№ Команди І В Н П М’ячі О 1 ЦРСФВ Теребовля 3 3 0 0 16:1 9 2 «Largo» Вишнівець 3 3 0 0 16:6 9 3 ФШ «Біскупа» Тернопіль 2 2 0 0 6:2 6 4 ДЮСШ Гусятин 3 1 0 2 7:5 3 5 «Чемпіон» Зборів/Озерна 2 1 0 1 2:5 3 6 «Барса» Тернопіль 3 1 0 2 5:15 3 7 «Агрон» Великі Гаї 3 0 0 3 5:13 0 8 ДЮСШ “Олімп” Великоберезовицька ТГ 3 0 0 3 1:11 0

На вихідні, 13-14 грудня, у Збаражі та Теребовлі візьмуть старт ще дві вікових категорії U-13 (2013 р.н.) та U-12 (2014 р.н.) Дитячої футзальної ліги Тернопільщини.

U-13. 13 грудня. м. Збараж

Розклад ігор

9:00 ДЮСШ Збараж – ДЮСШ “Олімп” Великоберезовицька ТГ

9:30 “Чемпіон” Зборів/Озерна – ЦРСФВ Теребовля

10:00 ДЮСШ “Олімп” Великоберезовицька ТГ – ДЮСШ Гусятин

10:30 ДЮСШ Збараж – “Чемпіон” Зборів/Озерна

11:00 ЦРСФВ Теребовля – ДЮСШ Гусятин

11:30 ДЮСШ “Олімп” Великоберезовицька ТГ – “Чемпіон” Зборів/Озерна

12:00 ЦРСФВ Теребовля – ДЮСШ Збараж

12:30 ДЮСШ Гусятин – “Чемпіон” Зборів/Озерна

13:00 Великий Глубичок – “Барса” Тернопіль

13:30 “Агрон” Великі Гаї – “Арсенал” Мишковичі

14:00 “Барса” Тернопіль – “Леви-Чемпіон” Бережани/Підгайці

14:30 Великий Глибичок – “Агрон” Великі Гаї

15:00 “Леви-Чемпіон” Бережани/Підгайці – “Арсенал” Мишковичі

15:30 “Барса” Тернопіль – “Агрон” Великі Гаї

16:00 “Арсенал” Мишковичі – Великий Глибочок

16:30 “Агрон” Великі Гаї – “Леви” Бережани

***

U-12. 14 грудня. м. Теребовля

Розклад ігор

10:00 ЦРСФВ Теребовля – “Соколята” Великоберезовицька ТГ

10:30 “Чемпіон” Зборів/Озерна – ФШ “Біскупа” Тернопіль

11:00 “Соколята” Великоберезовицька ТГ – “Чемпіон” Зборів/Озерна

11:30 ЦРСФВ Теребовля – ФШ “Біскупа” Тернопіль

12:00 ФШ “Біскупа” Тернопіль – “Соколята” Великоберезовицька ТГ

12:30 ЦРСФВ Теребовля – “Чемпіон” Зборів/Озерна

13:00 “Барса” Тернопіль – “Largo” Вишнівець

13:30 “Леви-Чемпіон” Бережани/Підгайці – “Еліта-14” Бучач

14:00 “Барса” Тернопіль – “Леви-Чемпіон” Бережани/Підгайці

14:30 “Еліта-14” Бучач – “Largo” Вишнівець

15:00 “Largo” Вишнівець – “Леви-Чемпіон” Бережани/Підгайці

15:30 “Еліта-14” Бучач – “Барса” Тернопіль.

