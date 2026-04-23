Сумна звістка з фронту: на Дніпропетровщині загинув тернополянин Андрій Студенний
Сумну звістку отримала ще одна родина. Під час виконання бойового завдання загинув Андрій Студенний. Вічна та світла пам’ять Герою!
«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію наш земляк Студенний Андрій Ярославович.
Воїн визнаний загиблим 15 квітня під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Він до останнього боровся вірний військовій присязі на вірність Українському народу.
Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Андрія.
Вічна та світла пам’ять Герою!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.