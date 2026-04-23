Сумну звістку отримала ще одна родина. Під час виконання бойового завдання загинув Андрій Студенний. Вічна та світла пам’ять Герою!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію наш земляк Студенний Андрій Ярославович.

Воїн визнаний загиблим 15 квітня під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Він до останнього боровся вірний військовій присязі на вірність Українському народу.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Андрія.

Вічна та світла пам’ять Герою!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.