Імплантація зубів у ділянці верхньої щелепи не завжди можлива без додаткової підготовки, особливо у випадках недостатнього об'єму кісткової тканини. У таких ситуаціях застосовується синус-ліфтинг — процедура, спрямована на збільшення кісткового простору для подальшого встановлення імплантів.

Синус-ліфтинг виконується в зоні гайморової пазухи та дозволяє створити необхідні умови для стабільної фіксації імпланта. Без достатньої кількості кістки імплантація може бути небезпечною або неефективною, тому цей етап є важливою частиною комплексного лікування.

Що таке синус-ліфтинг

Синус-ліфтинг — це різновид кісткової пластики, під час якої піднімається дно гайморової пазухи та формується додатковий об’єм кісткової тканини. Процедура проводиться у ділянці жувальних зубів верхньої щелепи, де анатомічно кістка часто є тоншою.

Після формування кісткового простору створюються умови для подальшої остеоінтеграції імпланта, тобто його зрощення з кісткою. Метод дозволяє значно розширити можливості імплантації навіть у складних клінічних випадках.

Коли виникає потреба в синус-ліфтингу

Найчастіше дефіцит кісткової тканини спостерігається після тривалої відсутності зубів, коли кістка поступово атрофується. Також зменшення об’єму може бути пов’язане з індивідуальними анатомічними особливостями або перенесеними захворюваннями.

Перед ухваленням рішення проводиться діагностика з використанням комп’ютерної томографії, що дозволяє точно оцінити висоту та щільність кістки, а також розташування гайморових пазух.

Основні етапи проведення процедури

Синус-ліфтинг виконується під місцевою анестезією та включає кілька послідовних етапів. Спочатку лікар отримує доступ до зони пазухи, після чого обережно піднімає її дно. У сформований простір вводиться кістковий матеріал, який з часом інтегрується з власною тканиною пацієнта.

Після процедури починається період загоєння, протягом якого формується новий кістковий об’єм. Імплантація може проводитися одночасно або після завершення реабілітації — залежно від клінічної ситуації.

Відновлення та подальші дії

Період реабілітації після синус-ліфтингу потребує дотримання рекомендацій лікаря. Важливо уникати різких перепадів тиску, надмірних фізичних навантажень і своєчасно проходити контрольні огляди.

Після повного загоєння створюються сприятливі умови для встановлення імплантів і подальшого протезування, що забезпечує стабільність і довговічність результату.

Чому підготовка кістки є ключовою для успішної імплантації

Надійність імпланта значною мірою залежить від якості та об’єму кісткової тканини. Недостатня підтримка може призвести до перевантаження імпланта та ускладнень у майбутньому. Саме тому синус-ліфтинг розглядається не як окрема процедура, а як частина комплексного підходу до відновлення зубного ряду.

Своєчасне проведення кісткової пластики підвищує прогнозованість лікування та дозволяє уникнути додаткових втручань у подальшому.

Синус-ліфтинг є ефективним методом підготовки верхньої щелепи до імплантації зубів у випадках дефіциту кісткової тканини. Процедура дозволяє відновити необхідний об’єм кістки та створити надійну основу для подальшого лікування. Остаточне рішення щодо її проведення ухвалюється після діагностики та консультації зі спеціалістом.

