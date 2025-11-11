Учениця 10 класу Тернопільської спеціалізованої школи №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Магдалина Липовецька стала лауреаткою Премії імені Павла Тичини.

Цьогоріч участь у конкурсі взяли понад 200 претендентів — педагогів, науковців, студентів і школярів з різних регіонів України. У фіналі змагалися семеро найкращих учасників, повідомляє Тернопільська міська рада.

Наймолодшою серед них була 15-річна тернополянка Магдалина, яка представила наукову роботу «Українські добровольці-волонтери нової доби» про Українських січових стрільців. За підсумками конкурсу дівчина отримала третє місце та премію у розмірі 100 тисяч гривень.

Премія імені Павла Тичини, заснована творчим об’єднанням МУР, покликана підтримувати креативних освітян, студентів та школярів, які відкривають знання у новому форматі та надихають інших навчатися.

Магдалина Липовецька також є лауреткою стипендії Тернопільської міської ради у галузі історії та краєзнавства імені Ігоря Герети.

На фото Магдалина Липовецька — у центрі.

Подобається це: Подобається Завантаження…