У Чорткові на благодійному аукціоні збиратимуть кошти для військових

У суботу, 6 грудня, з нагоди Дня Збройних Сил України, у Центрі культурних послуг ім. Катерини Рубчакової відбудеться шостий загальноміський благодійний аукціон, організований БО БФ “Покрова Чортків” (час початку буде повідомлено додатково).

Мета – зібрати якомога більше коштів, щоб придбати необхідні речі для військових. 14 грудня волонтерська команда вирушатиме на фронт до захисників та захисниць.

«Аукціон, як і завжди, присвячений військовій тематиці – з-під молотка продаватимуть різноманітні розфарбовані місцевими художниками трофеї наших воїнів ЗСУ, використані артилерійські та мінометні снаряди, гільзи від снайперських гвинтівок та чимало іншого», – повідомили у міськраді.

