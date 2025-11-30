Досвідчений, 49-річний фахівець Ігор Климентійович Бадло став новим головним тренером футзальної команди «Сокіл» з Великоберезовицької громади, яка виступає у вищій Тернопільській футзальній лізі.

Як повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини, 28 листопада перед початком тренуванням нового наставника команді представив президент ФК «Сокіл» Іван Григорович Пришляк.

До слова, часу для ознайомлення з командою в Ігоря Климентійовича практично немає, адже сьогодні, 30 листопада, відбудуться матчі третього туру. «Сокіл» того дня екзаменуватиме володар кубка і срібний призер вищої футзальної ліги минулого сезону – тернопільський «Гермес-7».

До слова, новий наставник “Сокола” починає для себе сезон, маючи вже в активі три очка, адже великоберезовицька команда в рамках першого туру перемогла “OPEN TECK-SEBN” (Тернопіль) – 2:1.

Слід нагадати, Ігор Бадло у сезоні-2024/25 працював з командою «СМ-Транс» з Тернополя, яка фінішувала на четвертому місці вищої футзальної ліги. І в цій же лізі виступав минулого сезону і «Сокіл», де посів шосту позицію серед дев’яти команд учасниць. В особистих зустрічах «СМ-Транс» та «Сокола» дві перемоги здобула колишня команда Ігоря Бадла – 3:2 (перше коло) і 3:1 (друге коло).

