Сумна звістка надійшла у ще одну родину. На Чернігівщині загинув прикордонник, молодший сержант Іван Кузьмович, житель села Трибухівці Гусятинської громади. Захисникові було 58 років. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Знову страшна звістка надійшла з фронту до Гусятинської громади.

9 грудня 2025 року під час ведення бойових дій з підрозділами держави-агресора російської федерації в районі н.п. Гірськ Чернігівської області загинув інспектор прикордонної служби 2 категорії – навідник-оператор молодший сержант Кузьмович Іван Михайлович, 05.06.1967 р.н., житель села Трибухівці.

Іван Михайлович пішов боронити Батьківщину від окупантів, до останнього був вірний військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов’язок у захисті України, її свободи і незалежності.

Такі реалії страшної війни…

Щирі співчуття рідним та близьким, нехай Бог допоможе вам пережити страшну втрату.

Вічна пам’ять і слава Герою, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Герої не вмирають!

Про зустріч похоронного кортежу з тілом воїна повідомимо додатково», – написали у Гусятинській громаді.

