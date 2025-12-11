Цьогоріч на Театральному майдані Тернополя не встановлюватимуть традиційну новорічну ялинку. Натомість головним символом Різдва стане оновлена та розширена різдвяна шопка, що уособлює народження Сина Божого, надію та тепло, які сьогодні особливо потрібні нашій громаді у час випробувань.

Урочисте освячення шопки відбудеться 12 грудня о 17:00 год. У цей момент майдан наповниться особливою атмосферою, молитвою. Також міський голова Тернополя Сергій Надал встановить у шопку дідух, як давній український символ родючості, єдності поколінь та пам’яті роду. Він стане знаком міцності українських традицій, що підтримують нас у найскладніші часи.

Різдвяна шопка стане місцем, де кожен тернополянин зможе відчути дух Різдва, згуртованість громади та силу нашої традиції, що тримає нас навіть у найважчі часи.

