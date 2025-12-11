У Західноукраїнському національному університеті відбулася друга сесія Екологічної академії – потужного освітньо-практичного проєкту, що об’єднав зусилля університетської спільноти, освітян міста, Управління екології та природних ресурсів ТОДА та Державної екологічної інспекції у Тернопільській області. Захід став важливою платформою для залучення шкільної молоді та їхніх учителів до формування екологічної культури регіону.

Зустріч, що пройшла у стінах бібліотеки ЗУНУ імені Леоніда Каніщенка, була присвячена розвитку практичних навичок учнів у підготовці власних досліджень. Разом з тим школярі презентували власні екологічні та біологічні проєкти, ділилися результатами напрацювань та експериментів.

Особливий акцент було зроблено на розвитку критичного мислення та навичок командної роботи: учасники Академії працювали у групах, аналізуючи екологічні твердження та наукові факти, пропонували власні ідеї та бачення. Найактивніші учасники отримали заохочувальні еко-подарунки.

Почесна гостя Академії, керівниця Управління екології та природних ресурсів ТОДА Галина Берекета, наголосила на важливості екоосвіти та запропонувала розширити географію проєкту, проводячи майбутні зустрічі безпосередньо в установах природно-заповідного фонду: у Медоборах, Дністровському каньйоні, Кременецьких горах та Кременецькому ботанічному саду. Це, у свою чергу, дозволить поєднати теорію з практикою і надати молоді можливість безпосереднього вивчення біорізноманіття та формування екологічної свідомості.

Нагадаємо, Західноукраїнський національний університет активно впроваджує концепцію «Екоуніверситет», спрямовану на формування екологічного мислення та культури, поширення природоорієнтованих та енергозберігальних технологій.

У рамках реалізації стратегії започатковано низку проєктів екологічного та кліматичного спрямування, впроваджено локальний екологічний моніторинг університетського містечка, здійснено модернізацію лабораторій природничого спрямування.

Класичний університет бере активну участь у міжнародному рейтингу GreenMetric World University Rankings. ЗУНУ став першим університетом в Україні, що приєднався до глобальної ініціативи з кліматичних змін Race to Zero.

