У вівторок, 24 березня, росія здійснює одну з наймасовіших атак на Україну ударними безпілотниками. Адже вдень залетіло ще 556 ворожих БпЛА (541 збили). На жаль, зафіксовано 15 влучань.

Основні напрямки ударів – Львів, Київ, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Дніпро, Одещина та прифронтові райони…

Основна ціль – цивільна інфраструктура, зокрема у центрах міст.

Тож, враховуючи нічну атаку з 18 години 23 березня до 18.00 год. 24 березня (за умовну добу), ворог застосував майже тисячу «шахедів», «гербер» та безпілотників інших типів.

«Багато дронів залітало через Чернігівську та Сумську області. Вдень під атакою було більше областей, ніж вночі. Під ударами опинилися Полтавська, Київська, Миколаївська, Вінницька області та західні регіони – від Хмельницького до Львова», – зазначили у Повітряних силах.