Сьогодні, 24 березня, о 16:51 ворожий безпілотник влучив в адміністративну будівлю на проспекті Степана Бандери. На місці працюють рятувальники ДСНС. Інформації про постраждалих наразі немає.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлі педіатричного підрозділу міської лікарні №2. Діти перебували в укритті. Постраждалих серед дітей та колективу лікарні немає.

«Дякую медикам – вчасно вивели всіх в укриття.

Наслідки атаки уточнюємо. Як тільки з’являться нові дані – повідомлю», – написав міський голова Сергій Надал.