«Шановні жителі громади!

Пожежу на місці прильотів ворожих шахедів локалізовано.

Вкотре наполегливо прошу: не поширюйте інформацію про місця прильотів, не вказуйте населені пункти, не допомагайте ворогу. Також категорично заборонено фотографувати чи знімати на відео наслідки обстрілів.

Станом на зараз електропостачання відсутнє по всій території громади.

Нагадую, що на базі місцевої пожежної охорони розгорнуто Пункт незламності, де можна зарядити мобільні телефони та набрати питної води.

Завтра з 08:00 відбудеться засідання комісії ТЕБ і НС, за результатами якого будуть прийняті подальші рішення. Про них вас буде додатково поінформовано через офіційні канали.

Звертаю увагу: відновлення електропостачання займе тривалий час. Про будь-які зміни чи початок відновлювальних робіт буде повідомлено окремо.

Дякую всім за розуміння, витримку та відповідальність», – написав залозецький селищний голова Андрій Нога.