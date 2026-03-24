Під час масованої атаки росіян на Тернопільщині було збито частину ворожих БпЛА.

Проте, є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю. Пожежі ліквідовано.

На щастя, загиблих та постраждалих серед жителів немає.

В області фіксуються перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над тим, щоб відновити його якнайшвидше і одразу приступити до відновлювальних робіт на пошкодженому об’єкті, повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

