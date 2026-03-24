У житті Руслана Козара із села Білявинці Бучацької громади була лише 26-а весна. Тільки б жити… Та жорстока війна забрала життя солдата. Вічна пам’ять тобі, Руслане! Легких небесних хмарин!

«Зі скорботою повідомляємо, що 23 березня 2026 року помер військовослужбовець Руслан Козар, 1999 року народження, житель села Білявинці. Руслан проходив службу на посаді солдата-сапера саперно-інженерного відділення. Помер у населеному пункті Охрамієвичі Чернігівської області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Руслана. Розділяємо ваш біль і сум у цей важкий час. Світла пам’ять», – повідомили у Бучацькій міській раді.