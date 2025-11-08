8 листопада християни відзначають день Собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Архістратиг Михаїл є вождем Небесних сил, тому і називається архістратигом, тобто воєначальником сил Господніх. Це свято – головне з усіх свят на честь святих ангелів. У просторіччі він іменується Михайловим днем і дуже шанується вірянами.

На Тернопільщині на честь Михайлів (першопосленців) названо села Михайлівка – на Борщівщині, Лановеччині і Підгаєччині, Михалків – Борщівщині та хутір Михайлівка, поблизу с. Биківці на Шумщині. Архангел Михаїл був зображений на гербі містечка Устя-Зелене, нині село на Монастирищині.

Архістратиг Михаїл у храмах і фігурах краю

Нині на Тернопільщині є понад 70 храмів, названих на честь святого Архістратига Михаїла. Від 1960-х за часів атеїстичної влади половина з цих церков були закриті або перетворені на музеї атеїзму чи складські приміщення. Кілька церков внаслідок пожеж (підпалів) були частково або повністю знищені, як це сталося з церквою св. Архістратига Михаїла у с. Чистилів Тернопільського району. Тоді, 19 серпня 1982 р., до церкви увірвалася група невідомих людей і частково знищила будівлю. В ніч з 31 січня на 1 лютого 1986 р. церкву все ж спалили комуністичні атеїсти, спочатку підпалили в середині, а потім, щоб вона згоріла дощенту, її «розтягнули».

Серед храмів, названих на честь Архістратига Михаїла на Тернопільщині, є й церкви-мандрівниці. У с. Нестерівці на Зборівщині перша сільська церква згоріла під час набігу татар, другий храм Святого Архістратига Михаїла побудували також із дерева. Після спорудження кам’яної церкви святого апостола Луки у 1795 р. дерев’яну продали в село Перепельники, де вона є досі. У селі Глинна на Козівщині є дерев’яна церква св. Михаїла, котру перевезли в 1855 р. із села Розгадів на Зборівщині. У Шипівцях на Заліщанщині стару дерев’яну церкву віддали у сусіднє село. У с. Бутин, що на Збаражчині, церкву Архістратига Михаїла (17 ст., дерев’яна), за місцевими переказами, перевезли сюди козаки. У с. Скородинці Чортківського району до 1700 р. була дерев’яна церква Архістратига Михаїла, яку згодом перевезли у с. Майдан на Гусятинщину, сьогодні там, окрім старої церкви, діє храм Пресвятої Трійці, збудований у 2008 році. У с. Данилівці на Зборівщині всередині храму є напис: «Храм св. Архистратига Михаїла, збудований у с. Нище і перевезений у Данилівці у 1715 році».

Є й у церквах чудотворні ікони, зокрема у с. Городок на Заліщанщині – чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, у с. Ланівці на Борщівщині – чудотворна ікона Пресвятої Богородиці.

Фігури, споруджені на честь святого, є у селах Нараїв на Бережанщині, Бариш, смт Золотий Потік, Передмістя на Бучаччині, Загір’я, Листопади на Зборівщині, Млинці (1869 р., встановив М. Псуй) на Козівщині, Голгоча (2007 р., на місці поховання 11 вояків УПА) на Підгаєччині, Дубівці (2006 р., на кошти товариства «Агрокомплекс»; директор – Г. Пінязь) Тернопільського, Базар (знищена за часів радянської влади, відновлена у 2012 р.) Чортківського районів та ін.

У 2012 р. на фасаді катедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі встановили скульптури – Архістратига Михаїла та Архангела Гавриїла. Їх виготовив скульптор Роман Вільгушинський за сприяння тернопільського мецената Степана Герила.

Після Михайла під вінець не пускали…

Через тиждень після свята Архістратига Михаїла заходить Різдвяний піст. Триватиме піст, який в народі називають «Пилипівкою» (напередодні у церковному календарі є свято Пилипа, саме від цього дня і пішла назва посту), до Святвечора.

Не забудьте помолитися святому Михайлу, бо молитва про захист цього дня є однією із найсильніших. Звертаючись до Архістратига з молитвою, варто просити захисту від злих людей, злодіїв, а також від усього нечистого. Просити можна також зцілення і подолання скорботи, благословення для своєї країни та її захисників.

Віктор УНІЯТ, журналіст, історик, краєзнавець.

