Вступна кампанія 2025 року підтвердила високий рівень довіри вступників до ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ»: заклад впевнено посів почесне ІІ місце серед усіх коледжів України за кількістю поданих заяв від вступників на основі 9 класу.

1525 заяв – саме стільки вступників обрали наш коледж як свій перший крок до успішного професійного майбутнього. Цей результат є свідченням високої якості освітнього процесу, сучасних підходів до навчання та репутації коледжу як одного з найкращих в Україні.

Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ – це простір, де поєднуються традиції академічної освіти та інноваційність, де студенти отримують не лише знання, а й можливість розвивати критичне мислення, практичні навички та лідерський потенціал.

Це визнання – спільна перемога всього колективу: викладачів, студентів, випускників та керівництва, які щодня доводять, що освіта в ЗУНУ – це якість, розвиток і впевненість у майбутньому.

Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ – другий у рейтингу, перший у серцях студентів!

Ознайомитися детальніше з рейтингом поданих заяв до навчальних закладів ви можете за посиланням: https://24tv.ua/education/vstup-do-koledzhu-pislya-9-11-klasu-2025-yaki-zakladi-osviti_n2947199

