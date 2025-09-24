«Бібліофест-2025» у Тернополі: книжкове містечко, зустрічі з авторами та майстер-класи (ПРОГРАМА)

У Тернополі 25-26 вересня відбудеться п’ятнадцятий бібліотечний фестиваль «Бібліофест». Цьогоріч він має назву «ЧитайкоBookfest» і проходить під гаслом «Тернопіль з книгою – Тернопіль з майбутнім». Основний акцент зроблено на дитячій літературі.

Урочисте відкриття відбудеться 25 вересня об 11:00 біля пам’ятника Івану Франку. Тут діятиме книжкове містечко з презентаціями міських бібліотек та українських видавництв. У програмі також передбачені зустрічі з письменниками та поетами, зокрема, учасниками культурно-мистецького проєкту «Книжкова толока».

Програма фестивалю передбачає літературні зустрічі, майстер-класи для дітей, благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ та акцію «Подаруй книгу захисникам». Події відбуватимуться на площі біля пам’ятника Івану Франку, а також у приміщеннях Українського дому, Центральної міської бібліотеки та бібліотек-філій.

Організаторами заходу є Централізована бібліотечна система Тернополя за підтримки Тернопільської міської ради та управління культури і мистецтв ТМР.