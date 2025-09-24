Неповнолітній з Тернопільщини обшахраював уродженця Херсона – батька військового – на 240 тисяч гривень

Поширити

Сьогодні підозрюваному 20 років, а заробляти на шахрайствах він розпочав, коли йому було лише 17.

Жителю Чортківського району, який у 2022 році організував шахрайську схему та ошукав жителя Херсона на 240 тисяч гривень, слідчі відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей ГУНП в Тернопільській області оголосили про підозру. Фігуранту інкримінують ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.



Як повідомили в обласній поліції, у ході досудового розслідування слідчі поліції спільно з кіберполіцейськими Херсона та Тернопільщини з’ясували, що юнак шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволодів чужим майном. Підліток у двох знайомих, які навіть не здогадувалися про його плани, позичив банківські картки, а після цього, використовуючи месенджер Viber, розіслав випадковим людям повідомлення з інформацією про грошову допомогу від однієї з волонтерських організацій.



У пастку шахрая потрапив житель Херсона – батько військовослужбовця. Чоловік, повіривши повідомленню, перейшов за надісланим посиланням, ввів дані своєї банківської картки та повідомив невідомому код. Як наслідок – юнак отримав доступ до онлайн-банкінгу і привласнив усі гроші.



Зловмисник чотирма транзакціями вивів 240 тисяч гривень з чужого рахунку і “залив” їх спершу на ігрову платформу, а після цього вивів гроші на картки друзів й витратив на власні потреби. За незаконні маніпуляції хлопцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.



Правоохоронці закликають громадян бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та ніколи не передавати стороннім особам коди доступу до банківських карток.

