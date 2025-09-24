У Тернополі гасили пожежу в багатоповерхівці

24 вересня до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в Тернополі на вулиці Братів Бойчуків.

Горіло на першому поверсі, і була реальна загроза поширення вогню на інші квартири. На щастя, рятувальники спрацювали швидко та професійно: загоряння ліквідували, а будинок врятували.

У ДСНС зазначають: ця нічна подія – серйозне нагадування для всіх нас. Пожежа у багатоквартирному будинку загрожує не лише вам, а й вашим сусідам. Будь ласка, прочитайте і запам’ятайте ці правила:

Електрика: один потужний прилад – одна розетка. Не залишайте увімкненими зарядні пристрої на всю ніч.

Відкритий вогонь: не паліть у квартирі, особливо в ліжку. Не залишайте без нагляду свічки та плиту.

Вільні коридори: не захаращуйте коридори та проходи. Це ваш шлях до порятунку.

Датчик диму: це недорогий пристрій, який може врятувати життя всієї родини.

Не думайте, що це станеться з кимось іншим. Ваша безпека у ваших руках!