За добу шахраї ошукали сімох мешканців Тернопільщини: збитки – 125 тисяч гривень

Обіцянки швидкого заробітку, дешеве житло, приваблива ціна за авто та «працівник банку» – усе це лише приманки. За добу сім мешканців Тернопільщини потрапили у пастки шахраїв, втративши майже 125 тисяч гривень.



Як з’ясували правоохоронці, до 47-річної жительки Збаразької громади зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Він повідомив, що на ім’я жінки нібито відкрито кредит, і для його скасування необхідно терміново провести низку фінансових операцій. Повіривши у «допомогу», потерпіла виконала всі вказівки афериста та перерахувала 33 000 гривень на рахунок, вказаний шахраєм.



Інша потерпіла – 36-річна тернополянка – натрапила в інтернеті на оголошення про легкий заробіток онлайн. Жінці обіцяли стабільний дохід за умови «внеску» для старту роботи. Довірившись, вона перерахувала понад 17 000 гривень на карткові рахунки, які їй надали. Після цього «роботодавці» зникли, а гроші повернути не вдалося.



На ще більшу суму – 38 000 гривень – ошукали 51-річну жительку Збаража. У соціальній мережі TikTok вона побачила рекламу про швидкий заробіток. Їй пояснили, що потрібно лише перерахувати кошти для «активації роботи», а вже після цього будуть високі прибутки. Три транзакції – і всі заощадження жінки опинилися в кишенях шахраїв.



Не вберігся від аферистів і 32-річний тернополянин. Він розмістив оголошення про продаж кросівок. Потенційний «покупець» виявився шахраєм: переконав чоловіка самостійно переказати майже 4000 гривень, нібито для підтвердження оплати. Після цього зв’язок із псевдоклієнтом обірвався.



22-річна мешканка обласного центру знайшла в Instagram оголошення про послуги перевезення за кордон. Умови виглядали вигідними, і дівчина поспішила внести оплату. На карткові рахунки зловмисника вона перерахувала понад 11 000 гривень, однак жодних послуг не отримала.



34-річний житель Збаразької громади став жертвою афери із пригоном автомобіля. Він домовився з нібито «посередником» про придбання машини з-за кордону. Для «гарантії угоди» чоловік перерахував майже 10 000 гривень на картку шахрая, але згодом зрозумів, що ніякого автомобіля не буде.



20-річна тернополянка знайшла оголошення про здачу квартири в оренду. «Орендодавець» переконав дівчину внести завдаток у сумі 12 000 гривень. Після переказу грошей шахрай перестав виходити на зв’язок, а житла потерпіла так і не отримала.



За усіма фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу – шахрайство. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб зловмисників.

