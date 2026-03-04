Поліцейські вилучили вогнепальну зброю у двох жителів Тернопільського району.

Про це розповіли у поліції Тернопільщини.

До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у селі Буцнів невідомі особи, пересуваючись автомобілем Volkswagen T5, здійснили постріл зі зброї.

Отримавши орієнтування на вказаний транспортний засіб, поліцейські зупинили його у селі Острів. В салоні перебувало троє чоловіків – жителі Тернопільського району.

Під час поверхневої перевірки у двох осіб було виявлено зброю: у одного чоловіка – предмет, схожий на карабін, у іншого – предмет, схожий на гвинтівку.

Зброю вилучили, поліцейські встановлюють її походження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Поліцейські з’ясовують усі обставин події та перевіряють фігурантів на причетність до інших правопорушень.