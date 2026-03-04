Так довго чекала звістки про сина мама. Так довго молилась та сподівалась на диво. На жаль, Олег Макар із селища Залізці загинув ще у листопаді 2024-го. І лише тепер повертається додому на щиті. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що на підставі ідентифікації тіл підтверджено загибель нашого захисника Макара Олега Ігоровича, 14.05.1982 р.н., жителя селища Залізці. Він загинув 09 листопада 2024 року під час ведення бойових дій біля н.п. Ольгівка Курської області.

На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. Висловлюємо найщиріші співчуття матері та сестрі нашого Героя, всім рідним та близьким. Нехай Господь допоможе пережити біль непоправної втрати.

Вічна пам’ять і слава українському Герою – воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!»- повідомив сумну звістку голова Залозецької громади Андрій Нога.