Поліцейські Тернопільщини розслідують серію шахрайств. Невідомі особи телефонували громадянам, представлялися працівниками банків та під приводом «захисту рахунку від шахрайських дій» виманювали кошти.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Упродовж однієї доби до підрозділів поліції області надійшло кілька повідомлень від потерпілих.

Зокрема, до Тернопільського районного управління звернулася жителька Тернополя 2002 року народження. За її словами, їй зателефонувала невідома особа, представившись працівником одного з банків. Під приводом запобігання шахрайським діям зловмисник переконав заявницю перерахувати 69 256 гривень на банківську картку, номер якої продиктував.

Того ж дня ще однією жертвою аферистів стала 53-річна тернополянка. Невідома особа, яка по телефону представилася працівником банку, переконала жінку перевести 100 000 гривень з її банківської картки на інший рахунок.

Подібний випадок зафіксували й у Теребовлянській громаді. До поліції звернувся чоловік 1977 року народження. Він також став жертвою фейкового банкіра. Останній повідомив про загрозу несанкціонованого списання коштів. Довірившись співрозмовнику, чоловік перерахував 60 000 гривень на вказані шахраями банківські картки.

Захистити електронний гаманець від шахраїв намагалася й жителька одного з сіл Тернопільського району. І як наслідок – вона втратила 69 680 гривень. Саме на таку суму збагатилися аферисти.

Лише за одну добу жителі міста та області, які повірили невідомим, втратили 298 936 тисяч гривень. За всіма фактами працівники поліції розпочали перевірку та встановлюють осіб, причетних до злочинів.

Поліцейські вкотре наголошують: справжні працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із вимогою терміново перерахувати кошти або повідомити конфіденційні дані картки.

Якщо під час телефонної розмови вас просять:

назвати реквізити банківської картки;

повідомити коди підтвердження з SMS;

перевести кошти на «безпечний рахунок» – негайно припиніть розмову.

Якщо ви потрапили у пастку шахраїв або отримали подібний дзвінок, негайно повідомте про це на спецлінію поліції 102.