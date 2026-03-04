До поліції із заявою звернулася жителька Тернопільського району про те, що її знайомий, взявши в оренду електровелосипед-скутер, не сплачує за користування ним та не повертає.

Поліцейські встановили, що до шахрайських дій причетний тернополянин 1997 року народження.

Зловмисник пообіцяв власниці платити за користування скутером 1700 гривень в тиждень, проте знайшов на чужий транспортний засіб покупця і реалізував його.

Сума завданих збитків склала 40 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування було встановлено, що фігурант уже не вперше шахрайським способом вчиняє незаконне привласнення майна потерпілих.

Нещодавно скеровано до суду обвинувальний акт, в якому доведено причетність зловмисника до злочину – продажу чужого автомобіля, взятого в оренду.

За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 190 ККУ. Триває досудове розслідування, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.