У Тернополі чоловік взяв в оренду скутер і продав його
До поліції із заявою звернулася жителька Тернопільського району про те, що її знайомий, взявши в оренду електровелосипед-скутер, не сплачує за користування ним та не повертає.
Поліцейські встановили, що до шахрайських дій причетний тернополянин 1997 року народження.
Зловмисник пообіцяв власниці платити за користування скутером 1700 гривень в тиждень, проте знайшов на чужий транспортний засіб покупця і реалізував його.
Сума завданих збитків склала 40 тисяч гривень.
У ході досудового розслідування було встановлено, що фігурант уже не вперше шахрайським способом вчиняє незаконне привласнення майна потерпілих.
Нещодавно скеровано до суду обвинувальний акт, в якому доведено причетність зловмисника до злочину – продажу чужого автомобіля, взятого в оренду.
За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 190 ККУ. Триває досудове розслідування, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.