Володимир Прусевич більше двох років захищав Україну від російських окупантів. На жаль, війна обірвала життя нашого земляка. Вічна та світла пам’ять Герою!

«Пішов до лав небесних захисників наш земляк Прусевич Володимир Михайлович.

Понад два роки він стояв на захисті держави, виконуючи свій військовий обов’язок. 2 березня воїн помер у Сумській області.

Щиро співчуваємо рідним, друзям та побратимам. Нехай Господь дає сили пережити це горе.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.