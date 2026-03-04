Життя – цікава річ. Ти можеш десятками років знати людину, чи не щодня із нею вітатись, але ніколи не бути певним, що знаєш про її найпотаємніше і найсокровенніше. Так можна сказати і про 72-річного уродженця Копичинців, а зараз мешканця Чорткова – Богдана Гладія.

Чоловік усе своє життя присвятив вчителюванню – у багатьох навчальних закладав викладав дітям фізику. Але про його істинне захоплення, яке він проніс крізь все життя, знає далеко не кожен. І зв’язку із фізикою немає зовсім.

У далекому 1963 році, коли тоді ще маленькому хлопчику Богдану було 10 років, тато подарував йому перші два металеві значки із зображенням символа України, нашого вічного Кобзаря – Тараса Григоровича Шевченка. А далі, каже, все якось пішло-поїхало-закрутилось…

Через 10 років – значків було 16. Ще через 20 років – вже 157! Тоді почав відвідувати різноманітні зібрання колекціонерів – купляв, обмінювався, дізнавався, цікавився. Коли підріс його син Максим, а в дома з’явився інтернет – унікальна колекція Богдана Гладія почала рости буквально на очах. «Аукро», «Віоліті», різні інші українські та навіть закордонні онлайн-аукціони пішли в рух.

Чоловік каже, що спершу дружина не дуже розуміла його захоплення, бо це, як не крути, не лише час забирає, а й грошей чимало. Але тепер, коли колекція виглядає так розкішно – навпаки розуміє і підтримує.

Зараз у колекції Богдана Гладія понад 600 (!) значків на тематику Тараса Шевченка. Є з усіх кутків України, а ще з Канади, США, Франції…

На різні тематики: з Одещини – у формі кораблів, «байкерські» – металеві та більші за інші, про період заслання. Металеві, дерев’яні, пластикові…

Найстаріший і, напевно, один із найбільш цінних значків, датується 1914 роком!

Є в колекції і речі, які пан Богдан шукав 40 років! Більше того, є значки, які висилав колекціонеру чоловік із Донеччини, коли його рідне селище окупували російські війська ще в часи АТО. Відправляв, щоб пам’ятні для нього значки збереглись, не загубились, продовжили свою історію…

Найдивовижніше у цій історії те, що сьогодні у Центрі культурних послуг ім. К.Рубчакової відбулась перша публічна виставка колекції пана Богдана. Розповідає, що до цього експонував її лише по навчальних закладах.

Справжня цінність цієї колекції – не лише в її масштабі, а в людській історії, що стоїть за кожним експонатом. Від двох значків у 1963 році – до першої публічної виставки сьогодні. І це, ми дуже сподіваємось, лише початок нового етапу її великого шляху, зазначили у міській раді.