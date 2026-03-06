Під час обміну військовополоненими за два останніх дні з російського полону звільнили 13 військових з Тернопільщини. Інформація стосовно ще одного захисника уточнюється.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Під час обміну військовополоненими сьогодні, 6 березня, з полону звільнено п’ятеро захисників:

Костянтин Глінчіков (Великодедеркальська громада);

Іван Дробоцький (Шумська громада);

Богдан Зарічняк (Монастириська громада);

Володимир Колодій (Козівська громада);

Анатолій Копча (Монастирська громада).

Вчора повернулись додому з російської неволі вісім захисників:

Андрій Гладкий, 1988 р.н., (Бережанська громада);

Андрій Коваль, 1983 р.н., (Борщівська громада);

Микола Кошеля, 1987 р.н., (Бучацька громада);

Володимир Кушнір, 1997 р.н., (Вишнівецька громада);

Михайло Медведик, 1972 р.н., (Чортківська громада);

Віталій Прокіпчук, 1977 р.н., (Борщівська громада);

Володимир Теренда, 1997 р.н., (Скалатська громада);

Микола Хархан, 1967 р.н., (Бучацька громада).

«Дякую кожному, хто витримав, хто не здався. Дякую Президенту і великій команді за наших Героїв, які вже скоро зустрінуться з рідними», – написав Тарас Пастух.

Варто зазначити, за два дні з полону повернули близько 500 українських військових. Дехто не бачив рідних майже чотири роки. Чотири роки – це майже півтори тисячі днів полону.